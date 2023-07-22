Легендарный защитник ЦСКА назвал имя худшего игрока в матче с «Уралом»

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в беседе с «Газетой.Ru» оценил выступление футболистов красно-синих в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала».

По его словам, наименьшее впечатление на него произвел аргентинский форвард Адольфо Гайч.

«Здорово сыграл Зайнутдинов, очень здорово, мне он понравился. Но ему надо определиться с позицией — нельзя все время бегать по полю по разным местам.

Чалов старался, Заболотный — молодец, забил, но у него и в первом тайме был момент хороший, но в створ не попал.

А вот Гайч не впечатлил, играл только на чистых мячах. Отскочил мячик — хорошо, не отскочил — значит, не отберу. Это же тоже должен делать нападающий, помогать защитникам», — заявил Пономарев.

Матч «Урал» — ЦСКА завершился со счетом 2:1 в пользу екатеринбургской команды. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее Владимир Пономарев призвал ЦСКА экстренно купить центрального защитника.