Глава «Локомотива» отреагировал на скандальное видео с Дзюбой

Глава московского «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал скандальное видео с футболистом Артемом Дзюбой на проекте «Большое шоу», передает «Чемпионат».

Напомним, Дзюба надел на голое тело плащ и трусы с торчащим бананом, чтобы рассмешить других участников.

«Я не видел видео с Дзюбой и бананом. Мне, например, неинтересно. Видимо, вам интересно, а мне — нет. Поэтому я и не смотрю. Я не могу об этом судить, потому что я этого не видел», — сказал Нагорных.

Дзюба после завершения сезона-2021/22 покинул петербургский «Зенит» на правах свободного агента и перешел в турецкий «Адана Демирспор». Всего форвард сыграл четыре матча за команду, ни одного не провел полностью. Последний раз он появился на поле 7 октября, а 3 ноября игрок и клуб расторгли контракт.

В феврале 2023 года Дзюба пополнил состав московского «Локомотива». В конце мая он подписал новое соглашение с «железнодорожниками» до конца сезона‑2023/24 с возможностью продления еще на год.

Ранее Нагорных заявил, что клуб не против медиаактивности Дзюбы.