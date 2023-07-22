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Легенда ЦСКА Пономарев назвал главную проблемную позицию в клубе

Ветеран ЦСКА Пономарев призвал ЦСКА купить центрального защитника

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что руководство клуба должно постараться в кратчайшие сроки приобрести центрального защитника.

По его словам, после травм Игоря Дивеева и Виллиана Роши у красно-синих практически не осталось игроков на эту позицию.

«Я даже не знаю, что Федотов будет делать. Наверняка он что-нибудь придумает, но команде очень нужен центральный защитник. Выбыл Дивеев, сегодня травмировался Виллиан Роша.

Да, в команде есть Набабкин, но он не может постоянно играть в центре. Крайним — да, в центре — нет. Что делать? Придется ставить молодых, но им тоже нужно будет время, чтобы сыграться, набить шишки.

Не представляю, что нужно сделать, чтобы как-то быстро наладить игру в защите. Это очень сложный процесс», — заявил Пономарев.

Матч «Урал» — ЦСКА завершился со счетом 2:1 в пользу екатеринбургской команды. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее Владимир Пономарев усомнился в способности ЦСКА бороться за золото РПЛ после поражения от «Урала».

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