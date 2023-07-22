В «Локомотиве» высказались о медиаактивности Дзюбы

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что клуб не против медиаактивности футболиста команды Артема Дзюбы, передает «Матч ТВ».

«Если Дзюба не пропускает тренировок, если участвует в деятельности, которая подразумевается по контракту, то мы не против деятельности, которая происходит за пределами команды», — сказал Нагорных.

Дзюба после завершения сезона-2021/22 покинул петербургский «Зенит» на правах свободного агента и перешел в турецкий «Адана Демирспор». Всего форвард сыграл четыре матча за команду, ни одного не провел полностью. Последний раз он появился на поле 7 октября, а 3 ноября игрок и клуб расторгли контракт.

В феврале 2023 года Дзюба пополнил состав московского «Локомотива». В конце мая он подписал новое соглашение с «железнодорожниками» до конца сезона‑2023/24 с возможностью продления еще на год.

Ранее Леонид Слуцкий спародировал скандальное видео Дзюбы.