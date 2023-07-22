Семак установил рекорд «Зенита»

Наставник петербургского «Зенита» установил рекорд клуба с берегов Невы по числу побед в качестве главного тренера.

В матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» на выезде обыграл «Пари НН».

В первом тайме команды не отметились забитыми мячами. На 51-й минуте встречи с поля был удален футболист «Пари НН» Виктор Александров. Через шесть минут счет в матче открыл Матео Кассьерра. Под занавес встречи Кассьерра удвоил преимущество сине-бело-голубых.

Эта победа стала для Семака 126-й во главе петербуржцев. По этому показателю Семак обошел Павла Садырина (125).

Семак возглавляет клуб с берегов Невы с 2018 года. Вместе с «Зенитом» он стал пятикратным чемпионом России, обладателем Кубка России и четырехкратным обладателем Суперкубка страны.

В следующем туре чемпионата России «Зенит» сыграет на выезде против «Ростова». Встреча состоится 29 июля.

Ранее Малком не попал в состав «Зенита» на матч с «Пари НН».