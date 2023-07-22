Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Семак установил рекорд «Зенита»

Семак установил рекорд «Зенита» по победам в качестве тренера

close
100%
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Наставник петербургского «Зенита» установил рекорд клуба с берегов Невы по числу побед в качестве главного тренера.

В матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» на выезде обыграл «Пари НН».

В первом тайме команды не отметились забитыми мячами. На 51-й минуте встречи с поля был удален футболист «Пари НН» Виктор Александров. Через шесть минут счет в матче открыл Матео Кассьерра. Под занавес встречи Кассьерра удвоил преимущество сине-бело-голубых.

Эта победа стала для Семака 126-й во главе петербуржцев. По этому показателю Семак обошел Павла Садырина (125).

Семак возглавляет клуб с берегов Невы с 2018 года. Вместе с «Зенитом» он стал пятикратным чемпионом России, обладателем Кубка России и четырехкратным обладателем Суперкубка страны.

В следующем туре чемпионата России «Зенит» сыграет на выезде против «Ростова». Встреча состоится 29 июля.

Ранее Малком не попал в состав «Зенита» на матч с «Пари НН».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях