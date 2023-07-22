Бывший спортивный директор «Динамо» рассказал, кто станет лучшим бомбардиром нового сезона РПЛ

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук заявил, что футболист бело-голубых Константин Тюкавин станет лучшим бомбардиром нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Legalbet.

«Я бы поставил на Тюкавина. Почему? Мне нравится этот футболист. Малком, Дзюба, Промес? Вы спросили мое мнение. Зарема Салихова, может быть, и поставила бы на Промеса», — сказал Орещук.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Тюкавин забил девять мячей и сделал семь голевых передач в 28 встречах.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Тюкавина составляет €7 млн.

«Динамо» по итогам сезона-2022/23 заняло девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков.

В первом туре нового сезона «Динамо» уступило «Краснодару» со счетом 1:3. Тюкавин провел на поле 69 минут, не отметившись результативными действиями.

Ранее был назван лучший игрок «Динамо» в прошедшем сезоне.