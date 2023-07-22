«Зенит» обыграл «Пари НН» в матче РПЛ

В матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» обыграл на выезде «Пари НН».
Встреча завершилась со счетом 2:0.
В первом тайме команды не отметились забитыми мячами. На 51 минуте встречи с поля был удален футболист «Пари НН» Виктор Александров. Через шесть минут счет в матче открыл Матео Кассьерра. Под занавес встречи Кассьерра удвоил преимущество сине-бело-голубых.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.
В следующем туре чемпионата России «Зенит» сыграет на выезде против «Ростова». Встреча состоится 29 июля. Команды выйдут на поле в 20.00 по московскому времени.
«Пари НН» отправится на выезд в Екатеринбург на матч с «Уралом». Матч состоится 29 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.
«Зенит» является действующим чемпионом России.
Ранее московский ЦСКА проиграл «Уралу» в первом туре РПЛ.