«Зенит» обыграл «Пари НН» в матче РПЛ

В матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» обыграл на выезде «Пари НН».

Встреча завершилась со счетом 2:0.

В первом тайме команды не отметились забитыми мячами. На 51 минуте встречи с поля был удален футболист «Пари НН» Виктор Александров. Через шесть минут счет в матче открыл Матео Кассьерра. Под занавес встречи Кассьерра удвоил преимущество сине-бело-голубых.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

В следующем туре чемпионата России «Зенит» сыграет на выезде против «Ростова». Встреча состоится 29 июля. Команды выйдут на поле в 20.00 по московскому времени.

«Пари НН» отправится на выезд в Екатеринбург на матч с «Уралом». Матч состоится 29 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

«Зенит» является действующим чемпионом России.

Ранее московский ЦСКА проиграл «Уралу» в первом туре РПЛ.