ЦСКА проиграл «Уралу» в первом туре РПЛ

Московский ЦСКА проиграл екатеринбургскому «Уралу» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Счет в поединке открыл Тимур Аюпов, который переправил мяч в ворота после ошибки голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Даниэль Мишкич удвоил преимущество «Урала», реализовав пенальти на 54-й минуте игры. Армейцы отыграли один мяч благодаря точному удару Антона Заболотного на 63-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем туре Российской премьер-лиги (ЦСКА) сыграет на выезде с грозненским «Ахматом», а до этого проведет матч первого тура группового этапа Кубка России в гостевом матче с «Оренбургом».

«Урал» сначала отправится на выезд к московскому «Локомотиву» в рамках группового этапа Кубка России, а после вновь проведет домашний матч чемпионата страны — с «Пари НН».

В прошлом сезоне ЦСКА занял второе место, набрав 54 очка. «Урал» не попал в топ-10, оказавшись на 11-й строчке с 36-ю баллами.

Ранее ветеран ЦСКА Валерий Масалитин назвал неожиданного претендента на золото РПЛ.