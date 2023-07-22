Жена Медведева опубликовала трогательное видео прогулки теннисиста с дочерью

Супруга российского теннисиста Даниила Медведева Дарья в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась трогательным видео, на котором запечатлено, как спортсмен гуляет с их 10-месячной дочерью Алисой.

«Как босс», — подписала видео Медведева, комментируя позу дочери.

Алиса Медведева родилась 14 октября 2023 года.

Даниил и Дарья Медведевы знакомы с детства, они оба занимались теннисом и вместе ездили на турниры. Пара официально зарегистрировала отношения в Москве в Кутузовском ЗАГСе, они расписались 12 сентября 2018 сразу после выступления спортсмена на US Open, сейчас супруги с ребенком живут в Монако.

На завершившемся Уимблдоне третья ракетка мира впервые дошел до полуфинала турнира. В борьбе за финал Медведев уступил лидеру рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу в трех сетах с результатом 3:6, 3:6, 3:6.

Медведев только один раз побеждал на турнире серии «Большого шлема» — в 2021 году он выиграл открытый чемпионат США (US Open). В своей карьере он еще трижды добирался до финалов турниров «Большого шлема».

Ранее журналист Мэтт Данн написал, что теннисист Алькарас спас принцессу Уэльскую Кейт, разгромив Медведева на Уимблдоне.