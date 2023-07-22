Чемпионка мира об Исинбаевой: те, кто называют ее предателем, ничего в жизни не добились

Чемпионка мира 1993 года, обладательница серебряной медали Олимпийских игр 1992 года в эстафете 4×100 м, спортивный комментатор Ольга Богословская выступила в защиту двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, заявив, что к ней предъявлялись бы другие требования, если бы легкоатлетка занималась политической карьерой, а не спортивной. Слова Богословской приводит издание «БИЗНЕС Online».

«К Исинбаевой предъявляются те требования, которым она не может соответствовать в силу того, что она училась другим вещам.

А те люди, которые называют ее предателем, — это люди, которые лежат на диване и ничего в своей жизни не добились. Они должны посмотреть на то, как Исинбаева радовала страну на протяжении долгого времени», — заявила Богословская.

12 июля издание El Digital Sur написало, что Елена Исинбаева переехала жить в Испанию. По сведениям журналистов, она проживает в «роскошном комплексе» и ведет «скрытный образ жизни».

17 июля спортсменка заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в МОК.

В ходе президентских выборов 2018 года Елена Исинбаева вошла в состав движения Putin Team, основанного хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

В феврале 2023 года Исинбаева попала на 50 лет в санкционный список Украины.

Исинбаева также является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года, трехкратной чемпионкой мира на открытом воздухе и четырехкратной чемпионкой мира в помещении. Кроме того, он — чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении. Исинбаева поставила 28 мировых рекордов.

Ранее российская легкоатлетка Елена Слесаренко заявила, что Исинбаева не понимает ответственности за свои слова.