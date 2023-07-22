Журналист The Athletic заявил, что у Кейна больше шансов оказаться в «Рейнджерс», чем у Тарасенко

Журналист The Athletic Эрик Духачек поделился мнением о российском хоккеисте Владимире Тарасенко, который на данный момент находится в статусе свободного агента.

«В прошлом году у Тарасенко было 50 очков, набранных за «Блюз» и «Рейнджерс», хотя непохоже, что у ньюйоркцев осталось достаточно денег, чтобы подписать его. И если они в конечном итоге решат обратиться к ветерану-снайперу на рынке свободных агентов, «Рейнджерс», скорее всего, обратятся к Патрику Кейну, как только он получит разрешение на игру», — считает Духачек.

В 2012 году Тарасенко перешел из петербургского СКА в «Сент-Луис Блюз» после того, как в 2010 году североамериканский клуб выбрал его под 16-м номером в первом раунде драфта НХЛ.

За «Блюз» Тарасенко выступал десять лет, после чего клуб обменял его в «Нью-Йорк Рейнджерс» в середине сезона-2022/23. В прошедшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Тарасенко забросил 18 шайб и сделал 32 голевые передачи в 69 встречах.

24 июня НХЛ составила топ лучших свободных агентов, Тарасенко был включен в этот список и попал в топ-15, оказавшись на 14-м месте.

Ранее ESPN включил Тарасенко в топ лучших свободных агентов НХЛ.