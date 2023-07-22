Тренер «Гремио» не стал гарантировать, что Суарес не перейдет в «Интер Майами»

Главный тренер футбольного клуба «Гремио» Ренато Гаушо ответил на вопрос о желании форварда Луиса Суареса присоединиться к «Интер Майами». Его слова передает AS.

«Суарес – это проблема, которая находится в руках президента. Они решают вопрос, а я как тренер должен сосредоточиться на управлении командой. Посмотрим, что будет дальше. Конечно, мы хотим, чтобы Суарес остался. Но я не могу ничего гарантировать. Я не знаю, о чем думает он и о чем думает клуб», — сказал Гаушо.

Напомним, что в «Интер Майами» перешли бывшие партнеры Суареса по «Барселоне» Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Суарес перешел в «Гремио» из «Насьоналя». Его контракт с бразильской командой рассчитан до 2024 года. Ранее он также выступал за «Барселону», мадридский «Атлетико» и «Ливерпуль». Отмечалось, что в нынешнем контракте Суареса прописано, что он может досрочно завершить сотрудничество с клубом.

Ранее сообщалось, что Суаресу может понадобиться имплантация протеза коленного сустава.