Гол Месси принес «Интер Майами» победу в матче с «Крус Асуль»

Завершился матч первого тура Кубка североамериканских лиг между «Интер Майами» и «Крус Асуль». Встреча, прошедшая на стадионе «Интер Майами» в Форт-Лодердейле (США), закончилась победой хозяев со счетом 2:1.

На 44-й минуте счет открыл полузащитник «Интера» Роберт Тэйлор. На 65-й минуте полузащитник гостей Уриэль Антуна сравнял счет на табло. Победный мяч на 94-й минуте забил аргентинский нападающий Лионель Месси, который сумел поразить ворота соперника ударом со штрафного. Отметим, что это дебютный матч для аргентинца за новую команду. Он появился на поле на 54-й минуте, заменив полузащитника Бенджамина Кремаски.

Таким образом, «Интер» пока возглавляет турнирную таблицу группы 10, которая состоит из трех команд, включая «Атланту», с которой команда Месси сыграет 26 июля.

В июле «Интер Майами» из МЛС объявил о переходе аргентинца на правах свободного агента.

Последние два года Месси играл в «Пари Сен-Жермен». Его контракт с клубом был рассчитан до июня 2023 года. Всего в минувшем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 32 матчах чемпионата Франции.

До этого он на протяжении 18 лет находился в структуре «Барселоны», вместе с которой десять раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз — Кубок страны и четыре раза — Лигу чемпионов. Семь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее бывший игрок «Барселоны» объяснил отказ Месси от большого контракта в Саудовской Аравии.