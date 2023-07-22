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Боец UFC Ковингтон: Джон Джонс снова может избить свою жену, обнюхаться или сесть в тюрьму

Боец UFC Ковингтон считает Джон Джонса ненадежным из-за его аморальных поступков

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Reuters

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Колби Ковингтон в интервью Submission Radio заявил, что его поединок с Леоном Эдвардсом должен состояться на турнире, на котором встретятся Джон Джонс и Стипе Миочич.

«UFC нужно добавить отличные бои в этот кард, потому что они знают, что не могут положиться на Джонса. Он ненадежный парень. В любой момент может попасться на допинге. Или напиться, обнюхаться и избить снова жену, после чего сесть в тюрьму. А кто подстрахует лучше, чем Ковингтон?» — сказал Ковингтон.

В марте Джон Джонс возглавил рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий (P4P). Джонс одержал победу над французом Сирилем Ганом в поединке за титул UFC в тяжелом весе. Бой прошел в американском Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 285. Джонс завершил поединок в самом начале стартового раунда, проведя удушающий прием, и завоевал чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.

Американец ранее выступал в полутяжелой весовой категории, а затем объявил о переходе в другой вес.

Победа над Ганом стала для Джонса 27-й в карьере при одном поражении. На счету француза 11 побед и два проигрыша. 35-летний боец свой первый пояс чемпиона завоевал в 2011 году и с того момента не потерпел ни одного поражения.

Ранее российский боец поднялся на первое место в рейтинге тяжеловесов UFC.

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