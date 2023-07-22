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Трансфер мексиканского футболиста в «Динамо» сорвался из-за антироссийских санкций

Трансфер игрока «Пачуки» Чавеса в «Динамо» сорвался из-за антироссийских санкций

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Naoki Morita/AFLO/Global Look Press

Полузащитник «Пачуки» Луис Чавес не перейдет в московское «Динамо». Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, трансфер сорвался из-за антироссийских санкций. Мексиканский клуб не получил гарантии, что средства за Чавеса дойдут. Ранее футболист согласовал с москвичами четырехлетний контракт.

Луис Чавес выступает за «Пачуку» с 2019 года. В футболке этой команды он провел 143 матча, в которых забил 14 мячей и сделал 12 результативных передач. В его активе 21 игра за сборную Мексики. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в €8 млн.

В завершившемся сезоне-2022/23 «Динамо» стало девятым в Российской премьер-лиге (РПЛ). За 30 туров команда набрала 45 очков. В первом туре нового розыгрыша национального первенства столичный клуб примет «Краснодар», игра состоится 21 июля.

Ранее полузащитник «Динамо» Даниил Фомин заявил, что не голосовал за Фабиана Бальбуэну, который победил на выборах капитана клуба.

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