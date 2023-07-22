Чесноков о бойкоте министра спорта Польши матчей с россиянами: на следующий день про это все забудут

Бывший теннисист Андрей Чесноков прокомментировал слова министра спорта Польши Камиля Бортничука, который заявил, что будет бойкотировать матчи Иги Свентек, если она будет встречаться с теннисистками из России и Белоруссии. Слова Чеснокова передает «Спорт-Экспресс».

«Я вижу, как публика болеет за русских. Когда люди приходят на матч, они хотят видеть теннис, а не политику. Министр спорта вправе заявить все, что угодно. Это его мнение. Не хочет приходить на матчи, пусть не приходит. На следующий день про это все забудут», — сказал Чесноков.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным организациям не допускать отечественных спортсменов.

В 2022 году теннисисты из России и Белоруссии были вынуждены пропустить Уимблдон из-за того, что организаторы запретили им участвовать в турнире. В 2023 году запрет был снят.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Дарья Касаткина вылетела с турнира WTA-2050 на стадии четвертьфинала.