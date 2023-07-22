Футболист «Баварии»: страна не может существовать без армии, ее нужно защищать

Новоиспеченный защитник футбольного клуба «Бавария» Ким Мин Чжэ рассказал о прохождении службы в армии в Южной Корее. Его слова передает TZ.

«Здесь, в Южной Корее, военная служба является обязательной. Страна не может существовать без армии, ее нужно защищать – так нас воспитывали. Мы стреляли из пистолетов, много маршировали – 30 километров с рюкзаками по 25 килограммов. Не думаю, что люди это понимают, потому что они не южнокорейцы», – сказал футболист.

В это трансферное окно корейский защитник прешел в «Баварию» из «Наполи». В минувшем сезоне чемпионата Италии Ким Мин Чжэ принял участие в 35 матчах, в которых ему удалось забить два мяча и сделать две результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость корейца составляет €60 млн.

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