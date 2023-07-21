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Чемпионка России по художественной гимнастике выложила фото в черном боди

Чемпионка России по художественной гимнастике Попова опубликовала фото в черном боди

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Действующая чемпионка России Анна Попова выложила в своих соцсетях пикантную фотосессию в черном боди.

Подписчики восхитились образом спортсменки.

«Это огонь», — написал один из комментаторов.

«Аня, ты бесподобна», — отметил один из подписчиков.

Попова стала чемпионкой России в личном многоборье в феврале 2023 года. По сумме четырех упражнений Попова набрала 158,35 балла, второй стала Мария Борисова (155,05 балла), третьей — Лала Крамаренко (153,45).

Многократные чемпионки мира Арина и Дина Аверины принимали участие в соревнованиях по усеченной программе.

Чемпионат России по художественной гимнастике проходил с 24 февраля по 5 марта во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

«Это моя первая медаль чемпионата России, она очень важна для меня, и я думаю, что она будет в отдельном месте храниться. У меня до чемпионата России даже не было мыслей о золоте», — сказала Попова после соревнований.

Ранее польская гимнастка не смогла начать выступление из-за паука на ковре.

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