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Жена хоккеиста Малкина выложила красивое фото в белье

Жена хоккеиста Малкина Анна Кастерова выложила красивое фото в белье

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anna_kasterova/alexandramanukian/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Анна Кастерова, жена хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Евгения Малкина выложила в соцсетях красивое фото в белом белье.

Малкин женился на своей возлюбленной Анне Кастеровой в 2016 году, в том же году у них родился сын. Супруги скрывали лицо ребенка и не показывали его публике несколько лет. Но в 2019 году Евгений Малкин на награждение вышел на лед с Никитой на руках, а в соцсетях поделился снимком с этого события. Подписчики спортсмена тогда отметили, что мальчик внешне очень похож на своего знаменитого отца.

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Малкин провел 82 матча в регулярном чемпионате, отметившись 27 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. Его команда не смогла попасть в плей-офф турнира, также как и «Кэпиталз». Александр Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами.

Ранее олимпийский чемпион Егор Яковлев заявил, что верит в перспективы хоккейной медийной лиги.

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Хоккей. НХЛ
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