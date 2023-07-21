Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Краснодар» обыграл «Динамо» в стартовом матче РПЛ

«Краснодар» на выезде обыграл «Динамо» со счетом 3:1 в стартовом матче РПЛ

В матче 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» на своем поле уступило «Краснодару».

Встреча завершилась со счетом 1:3.

Счет в матче открыл в середине первого тайма футболист «быков» Джон Кордоба. Через несколько минут Александр Черников удвоил преимущество гостей, а сразу после перерыва Жоау Батчи довел счет до разгрома. Футболист «Динамо» Федор Смолов отыграл один мяч за 30 минут до финального свистка.

В следующем туре «Динамо» сыграет в Самаре с «Крыльями Советов». Матч пройдет 29 июля. Команды выйдут на поле в 15.00 по московскому времени. «Краснодар» встретится с «Сочи» на своем поле. Стартовый свисток прозвучит 30 июля в 20.00 по московскому времени.

В прошлом розыгрыше РПЛ «Динамо» заняло девятое место, набрав 45 очков. «Краснодар» финишировал на шестом месте, набрав 48 баллов.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Валерий Масалитин заявил, что ему не понравилась игра «Зенита» и ЦСКА в Суперкубке России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях