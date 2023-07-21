«Краснодар» обыграл «Динамо» в стартовом матче РПЛ

В матче 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» на своем поле уступило «Краснодару».

Встреча завершилась со счетом 1:3.

Счет в матче открыл в середине первого тайма футболист «быков» Джон Кордоба. Через несколько минут Александр Черников удвоил преимущество гостей, а сразу после перерыва Жоау Батчи довел счет до разгрома. Футболист «Динамо» Федор Смолов отыграл один мяч за 30 минут до финального свистка.

В следующем туре «Динамо» сыграет в Самаре с «Крыльями Советов». Матч пройдет 29 июля. Команды выйдут на поле в 15.00 по московскому времени. «Краснодар» встретится с «Сочи» на своем поле. Стартовый свисток прозвучит 30 июля в 20.00 по московскому времени.

В прошлом розыгрыше РПЛ «Динамо» заняло девятое место, набрав 45 очков. «Краснодар» финишировал на шестом месте, набрав 48 баллов.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Валерий Масалитин заявил, что ему не понравилась игра «Зенита» и ЦСКА в Суперкубке России.