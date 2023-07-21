Агент рассказал, где может продолжить карьеру Черчесов после увольнения из «Ференцвароша»

Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что бывший тренер сборной России и венгенрского «Ференцвароша» Станислав Черчесов может продолжить карьеру в «Сочи», передает РИА Новости.

«Думаю, Черчесов может возглавить «Сочи». Он же работал в «Динамо», когда там был Борис Ротенберг. Если говорить про «Спартак», туда может прийти любой, потому что это команда-загадка», — сказал Сафонов.

Черчесов возглавил «Ференцварош» в 2021 году. За это время российский специалист дважды стал чемпионом Венгрии, а в 2022 году вместе с командой он выиграл Кубок страны.

Также в 2022 году венгерский клуб под руководством Черчесова занял первое место в группе Лиги Европы и пробился напрямую в 1/8 финала турнира, где уступил леверкузенскому «Байеру».

Ранее тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев назвал жестким увольнение Черчесова из «Ференцвароша».