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В «Зените» считают, что новичку команды не дадут назвать себя Педриньо

Игрок «Зенита» Круговой о новичке команды: Педро не дадут назвать себя Педриньо

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался об имени новичка команды Педро. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Думаю, что новичку «Зенита» Педро не дадут назвать себя Педриньо. Я, кстати, спрашивал об этом. Сказали нет — будет Педро. Было интересно узнать. Ну, Педро так Педро!» — сказал Круговой.

29 июня «Зенит» объявил о договоренности с «Коринтиансом» по переходу 17-летнего Педро Энрике. Он присоединится к сине-бело-голубым к феврале, когда ему исполнится 18 лет.

Стоит отметить, что это не первый случай с этим бразильским именем в российском футболе за последнее время. Бразилец Педро Габриэл перешел в «Локомотив» из «Ред Булл Брагантино» в сентябре 2022 года. Сначала СМИ, комментаторы и болельщики использовали имя Педриньо для обращения к игроку. Сам игрок предпочитал это имя, о чем заявлял в интервью в России. Затем бразилец сообщил, что в клубе ему запретили писать на майке Педриньо.

Новый сезон в чемпионате России стартует 15 июля матчем за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА.

Ранее Валерий Непомнящий признался, что удивлен формой «Зенита».

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