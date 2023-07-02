Отец фигуриста Смолкина объяснил переход спортсмена в сборную Грузии

Актер Борис Смолкин, который является отцом фигуриста-парника Глеба Смолкина, высказался о переходе своего сына в сборную Грузии. Его слова передает kp.ru.

«Это было естественное желание 23-летнего мальчика выступать, а не просто тренироваться себе в стол. Поэтому они тренируются и живут в США.

Да, месяц назад оба сменили спортивное гражданство. Повторюсь, спортивное», — сказал Смолкин.

О смене спортивного гражданства спортсменов 4 июня сообщил американский журналист Дэвид Лис, и только на следующий день переход Глеба Смолкина и его партнерши Дианы Дэвис в сборную Грузии был официально подтвержден.

Дэвис является дочерью известного российского тренера Этери Тутберидзе. Прошлым летом Лис писал, что Дэвис и Смолкин прошли просмотр в Федерации фигурного катания США.

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