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Отец фигуриста Смолкина объяснил переход спортсмена в сборную Грузии

Отец фигуриста Смолкина о смене гражданства на грузинское: это было естественное желание 23-летнего мальчика

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Денис Гладков/«Газета.Ru»

Актер Борис Смолкин, который является отцом фигуриста-парника Глеба Смолкина, высказался о переходе своего сына в сборную Грузии. Его слова передает kp.ru.

«Это было естественное желание 23-летнего мальчика выступать, а не просто тренироваться себе в стол. Поэтому они тренируются и живут в США.

Да, месяц назад оба сменили спортивное гражданство. Повторюсь, спортивное», — сказал Смолкин.

О смене спортивного гражданства спортсменов 4 июня сообщил американский журналист Дэвид Лис, и только на следующий день переход Глеба Смолкина и его партнерши Дианы Дэвис в сборную Грузии был официально подтвержден.

Дэвис является дочерью известного российского тренера Этери Тутберидзе. Прошлым летом Лис писал, что Дэвис и Смолкин прошли просмотр в Федерации фигурного катания США.

Пара в сезоне 2022/23 пропустила все этапы российских Гран-при и чемпионат России после того, как стало известно об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

Ранее Алена Косторная задалась вопросом, зачем себя нормально вести.

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