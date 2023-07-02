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На Украине не считают Мудрика звездой и лидером сборной

Экс-игрок сборной Украины Алиев отказался считать Мудрика звездой

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Phil Noble/Reuters

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев высказался о звездности вингера «Челси» и национальной команды Михаила Мудрика. Его слова передает Fanday.

«Насчет звездности Мудрика, то я его звездой не считаю. Таким, звездой, сделали его вы – журналисты и корреспонденты, прежде всего. Мудрик – не звезда и не лидер сборной.

Приехал он в «Челси», и что? Разве он играет? Нет, не играет. Вот когда он заиграет в лондонском клубе, начнет демонстрировать качественную игру высокого уровня, вот тогда и можно будет называть его звездой. Не сейчас. Сейчас он просто футболист», — сказал Алиев.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года. Украинец дебютировал в матче против «Ливерпуля» 21 января, не отметившись результативными действиями. Всего в чемпионате Англии украинский вингер в сезоне 2022/23 провел 15 матчей, не отметившись забитыми мячами. На его счету лишь две результативные передачи.

Сейчас Мудрик в составе молодежной сборной Украины участвует в Евро. 2 июля его команда в четвертьфинале встретится со сборной Франции.

Ранее сообщалось, что Мудрик попал в топ-5 самых подешевевших игроков АПЛ.

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