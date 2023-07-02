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Российский боец «задушил» американца на турнире UFC в Лас-Вегасе

Россиянин Фахретдинов досрочно победил американца Ли на турнире UFC в Лас-Вегасе

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UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ринат Фахретдинов победил американца Кевина Ли на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в американском Лас-Вегасе.

Схватка полусредневесов завершилась на первой же минуте: упавший в нокдаун представитель США отключился после удушающего приема в исполнении Фахретдинова.

На счету 31-летнего россиянина 21 победа и одно поражение в ММА. Американец проиграл восьмой поединок из 26.

Главным событием турнира станет бой в среднем весе между американцем Шоном Стриклендом и российско-немецким бойцом Абусупьяном Магомедовым.

Основной кард:

Шон Cтрикленд — Абуcупьян Магомедов;
Дамир Иcмагулов — Грант Доуcон;
Макc Гриффин — Майкл Моралеc;
Ариане Липcки — Мелиccа Гатто;
Иcмаэль Бонфим — Бенуа Cен-Дени;
Абдул Разак Альхаccан — Брунно Феррейра.

Ранее российская девушка-боец потерпела третье поражение подряд в UFC.

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