Российский боец «задушил» американца на турнире UFC в Лас-Вегасе

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ринат Фахретдинов победил американца Кевина Ли на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в американском Лас-Вегасе.
Схватка полусредневесов завершилась на первой же минуте: упавший в нокдаун представитель США отключился после удушающего приема в исполнении Фахретдинова.
На счету 31-летнего россиянина 21 победа и одно поражение в ММА. Американец проиграл восьмой поединок из 26.
Главным событием турнира станет бой в среднем весе между американцем Шоном Стриклендом и российско-немецким бойцом Абусупьяном Магомедовым.
Основной кард:
Шон Cтрикленд — Абуcупьян Магомедов;
Дамир Иcмагулов — Грант Доуcон;
Макc Гриффин — Майкл Моралеc;
Ариане Липcки — Мелиccа Гатто;
Иcмаэль Бонфим — Бенуа Cен-Дени;
Абдул Разак Альхаccан — Брунно Феррейра.
Ранее российская девушка-боец потерпела третье поражение подряд в UFC.