Российский боец «задушил» американца на турнире UFC в Лас-Вегасе

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ринат Фахретдинов победил американца Кевина Ли на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в американском Лас-Вегасе.

Схватка полусредневесов завершилась на первой же минуте: упавший в нокдаун представитель США отключился после удушающего приема в исполнении Фахретдинова.

На счету 31-летнего россиянина 21 победа и одно поражение в ММА. Американец проиграл восьмой поединок из 26.

Главным событием турнира станет бой в среднем весе между американцем Шоном Стриклендом и российско-немецким бойцом Абусупьяном Магомедовым.

Основной кард:

Шон Cтрикленд — Абуcупьян Магомедов;

Дамир Иcмагулов — Грант Доуcон;

Макc Гриффин — Майкл Моралеc;

Ариане Липcки — Мелиccа Гатто;

Иcмаэль Бонфим — Бенуа Cен-Дени;

Абдул Разак Альхаccан — Брунно Феррейра.

Ранее российская девушка-боец потерпела третье поражение подряд в UFC.