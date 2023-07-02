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В ФИФА хотят изменить правила офсайда

Mundo Deportivo: ФИФА работает над изменением правила определения офсайда

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Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) работают над введением нового правила по определению офсайда. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Предполагается, что атакующий футболист будет оказываться в офсайде в ситуации, когда его корпус будет целиком впереди последнего игрока защиты. В спорных эпизодах судьи не будут засчитывать положение «вне игры».

Отмечается, что новое правило сделает матчи динамичнее и зрелищнее. В ближайшее время концепция будет опробована в низших лигах Италии, Нидерландов и Швеции. Инициатором нововведения стал руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер.

Cейчаc офcайд фикcируетcя, еcли в момент передачи игрок атакующей команды или любая чаcть его тела, которой он может обработать мяч, оказываетcя за воображаемой линией, проходящей через ближайшего к воротам футболиcта защищающейcя команды или аналогичную чаcть его тела.

Ранее определились два полуфиналиста молодежного Евро-2023 по футболу.

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