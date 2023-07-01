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Российский нападающий заключил двухлетний контракт с «Флоридой»

Российский форвард Денисенко продлил контракт с «Флоридой» на два года

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РИА Новости

Российский нападающий Григорий Денисенко продлил контракт с «Флоридой Пантерз». Об этом сообщает CapFriendly.

По данным источника, россиянин подписал контракт на два года. За это время он заработает $1,55 млн.

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Денисенко принял участие в 18 матчах, отметившись тремя результативными передачами. В основном игрок выступал за «Шарлотт Чекерз» в Американской хоккейной лиги (АХЛ), где провел 56 игр, забросил 12 шайб. Также на его счету 24 результативные передачи.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Денисенко выступал за ярославский «Локомотив». Он является бронзовым призером и лучшим бомбардиром молодежного чемпионата мира 2019 года. «Флорида» выбрала его на драфте НХЛ — 2018 под общим 15-м номером.

Ранее сообщалось, что канадский форвард магнитогорского «Металлурга» Филипп Майе стал игроком «Монреаль Канадиенс».

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Хоккей. НХЛ
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