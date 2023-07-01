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«Коламбус» объявил имя нового главного тренера

Майк Бэбкок стал новым главным тренером «Коламбуса»

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Joel Marklund/Global Look Press

Бывший главный тренер сборной Канады Майк Бэбкок возглавил клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Последним местом работы Бэбкока был канадский клуб «Торонто Мэйпл Лифс». Он не работает главным тренером с 2019 года. В СМИ сообщалось, что Бэбкок на посту тренера «Коламбуса» получит €8 млн за два года.

На посту главного тренера сборной Канады он становился олимпийским чемпионом и чемпионом мира. Под его руководством «Детройт Ред Уингс» становился обладателем Кубка Стэнли в 2008 году.

Напомним, что в СМИ неоднократно сообщалось, что новым главным тренером «Коламбуса» может стать наставник московского ЦСКА Сергей Федоров.

Ранее стало известно, где капитан «Вашингтона» Александр Овечкин будет готовиться к новому сезону НХЛ.

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