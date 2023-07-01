Фигуристка Медведева: я не претендую на чемпионаты Европы и мира

Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что больше не сможет полностью исполнить произвольную программу, передает РИА Новости.

«Будем честны, я уже не доеду произвольную программу, но я и не претендую на чемпионаты Европы и мира», — сказала Медведева.

Медведева выступила с показательным номером на празднике в Лужниках.

«Ехала сегодня без прыжков. Ноги забыли, что такое фигурное катание», — сказала она.

В активе 23-летней спортсменки два серебра Олимпийских игр, а также по две золотых медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года.

Фигуристка последние два сезона участвует в проекте «Ледниковый период». Сначала ее партнером был блогер Даня Милохин, а сейчас Медведева выступает в паре с актером Федором Федотовым.

Ранее Медведева отреагировала на новое видео с тренировками Романа Костомарова.