Булыкин рассказал, сколько лет Дзюба еще сможет играть на хорошем уровне

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии «Газете.Ru» заявил, что форвард московского «Локомотива» Артем Дзюба сможет еще пару лет играть на приличном уровне.

«Сколько Дзюба сможет еще играть на приличном уровне? Я не знаю. Если смотреть на Златана Ибрагимовича, то можно играть долго. Думаю, пару лет Дзюба еще отыграет», — сказал Булыкин.

34-летний нападающий пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В конце мая он подписал новое соглашение с «железнодорожниками» до конца сезона‑2023/24 с возможностью продления еще на год.

В прошлом сезоне Дзюба провел за «Локомотив» 13 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.

По итогам сезона-2022/23 «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата.

Также Дзюба играл за московский «Спартак», петербургский «Зенит» и турецкий клуб «Адана Демирспор».

Ранее экс-игрок «Спартака» отреагировал на пародию Леонида Слуцкого на интимное видео Дзюбы.