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Булыкин рассказал, что нужно делать Дзюбе, чтобы стать тренером

Экс-игрок сборной России Булыкин: Дзюбе нужно ответственно относиться к учебе, чтобы стать тренером

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Александр Вильф/РИА Новости

Экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что форвард московского «Локомотива» Артем Дзюба в будущем может стать хорошим тренером.

«У любого бывшего футболиста, особенно у того, кто играл на хорошем уровне, есть задатки стать тренером. Для этого надо ответственно отнестись к учебе. Из Дзюбы может получиться хороший тренер, если он пойдет на учебу, вникнет во все нюансы, получит опыт в одной из команд. Как минимум из него может получиться хороший тренер-мотиватор» — сказал Булыкин.

34-летний нападающий пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В конце мая он подписал новое соглашение с «железнодорожниками» до конца сезона‑2023/24 с возможностью продления еще на год.

В прошлом сезоне Дзюба провел за «Локомотив» 13 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.

По итогам сезона-2022/23 «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее Дзюба рассказал о желании стать тренером.

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