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Тренер «Галатасарая» хочет видеть в команде Чалова

Журналист Чинар: Чалова в «Галатасарае» хочет видеть лично главный тренер Бурук

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РИА Новости

Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов входит в сферу интересов турецкого «Галатасарая», сообщает журналист Якуп Чинар в Twitter.

По информации источника, россиянина хочет видеть лично главный тренер Окан Бурук.

21 июня издание Fanatik сообщило, что Чалов согласился перейти в «Галатасарай». Однако генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев заявил, что с ЦСКА никто не связывался по поводу трансфера нападающего.

25-летний форвард уже играл в европейском чемпионате — в 2022 году он выступал на правах аренды за швейцарский «Базель», за который провел 14 матчей и забил четыре мяча.

В завершившемся сезоне Чалов сыграл в 41 матче за ЦСКА во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал шесть результативных передач. Чалов помог армейскому клубу завоевать серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ) и выиграть Кубок России.

28 июня сообщалось, что предложение по Чалову сделал греческий ПАОК.

Ранее бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что Чалов не заиграет в «Галатасарае» в случае перехода в турецкий клуб.

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