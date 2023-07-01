Ветеран ЦСКА назвал Чалова «футбольным интеллигентиком»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что форвард армейского клуба Федор Чалов на заиграет в «Галатасарае» в случае перехода в турецкий клуб. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Федор куда-то намылился там в Турцию. Это худой вариант, это не его команда. Надо брать пример с Акинфеева и быть патриотом своей команды. Мало денег что ли Чалову платят? Хочет показать себя в Европе — ну уже один раз показал в Швейцарии, никто на него внимания там не обратил. Так что его переход будет глупостью.

В «Галатасарае» он не заиграет. Уверен, что он потерпит такое же фиаско, как и в «Базеле». От него будут требовать голы, а он не в состоянии решать все в одиночку. Его нужно обслуживать. Чалов такой футбольный интеллигентик. Ему сложно будет заиграть в элитной команде», — сказал Пономарев.

21 июня издание Fanatik сообщило, что Чалов согласился перейти в «Галатасарай». Однако генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев заявил, что с ЦСКА никто не связывался по поводу трансфера нападающего.

25-летний форвард уже играл в европейском чемпионате — в 2022 году он выступал на правах аренды за швейцарский «Базель», за который провел 14 матчей и забил четыре мяча.

В завершившемся сезоне Чалов сыграл в 41 матче за ЦСКА во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал шесть результативных передач. Чалов помог армейскому клубу завоевать серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ) и выиграть Кубок России.

Ранее греческий клуб сделал официальное предложение игроку ЦСКА.