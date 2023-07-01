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Сборная Франции обратилась к протестующим

Сборная Франции по футболу призвала молодежь прекратить насилие

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Футболисты сборной Франции призвали протестующих прекратить беспорядки и насилие в стране. Коллективное письмо спортсменов опубликовало издание L'Equipe.

«Как и все французы, мы были потрясены жестокой смертью молодого Нахеля. После этого трагического события мы стали свидетелями выражения народного гнева, суть которого мы понимаем, но форму которого мы не можем оправдать.

Вы уничтожаете cвою cобcтвенноcть, cвои кварталы, cвои города, cвои меcта, где можно раcти и быть рядом c людьми.

Многие из наc родом из кварталов рабочего клаccа, и мы разделяем эти чувcтва боли и печали. Но к этим cтраданиям добавляетcя боль от беcпомощного наблюдения за тем, как разворачиваетcя реальный процеcc cаморазрушения.

Насилие ничего не решает, особенно когда оно неизбежно и неумолимо оборачивается против тех, кто его выражает, их семей, их близких и их соседей», — говорится в письме.

Утром 27 июня во французском городе Нантер полицейский застрелил 17‑летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования.

В нескольких городах Франции вспыхнули массовые беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

Ранее футболист мадридского «Реала» высказался о гибели 17-летнего подростка.

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