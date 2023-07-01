Экс-игрок «Спартака» заявил, что красно-белые подарили серебро ЦСКА

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Шмаров объяснил, где красно-белые потеряли необязательные очки в прошлом сезоне. Его слова передает «Российская газета».

«Ну да, прошедший сезон все-таки можно оценивать с положительной стороны, ведь главное то, что команда взяла медали. Хотя, конечно, от «Спартака» все и всегда ждут только максимального результата. Но, как я уже сказал, он «разбазарил» очки в матчах, которые обязательно должен был выигрывать. И, увы, то же серебро просто-таки потерял - по сути, «подарил» его ЦСКА», — сказал Шмаров.

«Спартак» не воспользовался осечкой ЦСКА в предпоследнем матче сезона и сам также сыграл вничью в своей встрече против «Пари Нижний Новгород».

Чемпионат России по футболу завершился 3 июня. Чемпионом РПЛ стал петербургский «Зенит». Отрыв команды Сергея Семака от второго места составил 12 очков. Серебро чемпионата досталось ЦСКА. Тройку призеров замкнул «Спартак».

Новый сезон стартует 15 июля матчем за Суперкубок между «Зенитом» и ЦСКА.

Ранее Владимир Пономарев рассказал, в чем ЦСКА превосходит «Зенит».