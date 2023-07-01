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Российский хоккеист рассказал о прикольных вопросах на собеседовании в НХЛ

Защитник «Локомотива» Симашев удивился вопросу о тюрьме на собеседовании в НХЛ

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РИА

Защитник ярославского «Локомотива» Дмитрий Симашев рассказал о прикольных вопросах на собеседовании с клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает «Матч ТВ».

«Ко мне проявили интерес 25 команд. Но некоторые клубы отменяли собеседование, какие-то – добавляли. Думаю, я поговорил где-то с 20 командами.

Все вопросы показались одинаковыми. Прикольные? Но три выбивались из общего потока. Это: «Ты сидел в тюрьме?», «Если бы ты был животным, то каким?», «Что бы ты выбрал: макароны или картошку?»

Сказал, что по жизни я кот. Спокойный, рассудительный», — сказал Симашев.

По итогам первого раунда драфта Симашев был выбран «Аризоной Койотис» под номером шесть. Также Даниил Бут отправился в «Аризону Койотис», «Филадельфия Флайер» взяла Матвея Мичкова, а «Колорадо Эвеланш» — Михаила Гуляева.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Симашев принял участие в 18 играх, не отметившись результативными действиями.

Ранее Симашев заявил, что не надеялся на высокий номер на драфте НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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