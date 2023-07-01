Фехтовальщица и дочь главы ОКР Позднякова рассказала о реакции отца на потенциальный отъезд за мужем в США

София Позднякова, российская фехтовальщица и дочь главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, рассказала о расставании с мужем после начала специальной военной операции (СВО). Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Что касается чувств, любви — был момент, когда мы не понимали, куда деться. Я вставала утром и думала: «Все, собираюсь в Штаты». Придумывала, как стану общаться с родителями, как объяснять все это папе... Он же меня просто из жизни вычеркнет.

Представляла его лицо, и сразу плохо становилось. Потом на следующий день такие мысли: «Так, остаюсь здесь, родители, семья — это важно для меня», — сказала Позднякова.

В сентябре 2020 года вышла замуж за саратовского фехтовальщика 22-летнего Константина Лоханова. В начале 2022 года он уехал в США, девушка за ним не последовала и решила развестись.

На Олимпийских играх в Пекине Позднякова завоевала две золотых награды: командной и личной сабле. Также она является двукратной чемпионкой мира и Европы. После Олимпиады саблистка взяла паузу в карьере.

Ранее София Позднякова ответила на слухи о попадании в сборную по фехтованию по блату.