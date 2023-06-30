Стала известна дата суда над тренером «ПСЖ» Галтье

Суд над тренером французского «ПСЖ» Кристофом Галтье по делу о расистских оскорблениях состоится 15 декабря в Ницце, передает Le Parisien.

Французский специалист был вызван следователями, ведущими дело по обвинениям в расизме.

Гальте до «ПСЖ» возглавлял «Ниццу». В апреле появилось электронное письмо бывшего спортивного директора «Ниццы» Жюльена Фурнье, в котором сообщается о высказываниях тренера в адрес мусульман и чернокожих игроков.

В отношении Галтье начали расследование по фактам возможной «дискриминации на работе, связанной с предполагаемой принадлежностью к расе или религии». Сам специалист отверг все обвинения.

По информации СМИ, Галтье в ближайшее время покинет пост главного тренера «ПСЖ», его место займет испанец Луис Энрике.

В прошлом сезоне французской Лиги 1 парижане заняли первой место. В Лиге чемпионов «ПСЖ» дошел до 1/8 финала, где по сумме двух матчей проиграл мюнхенской «Баварии» (0:3).

Ранее стало известно, когда «ПСЖ» объявит имя нового главного тренера.