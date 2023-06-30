Экс-пилот «Формулы-1» выступит с DJ-сетом перед финалом Медиалиги

Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин выступит 1 июля с DJ-сетом в «Лужниках» перед финалом Медиалиги между 2DROTS и клубом «Родина Медиа», передает пресс-служба турнира в Telegram.

«Уже завтра на стадионе «Лужники» мы услышим Никиту Мазепина. Супер спортсмен, пилот «Формулы-1», а еще и талантливый музыкант выступит с DJ-сетом перед стартом матча 2DROTS — Родина Медиа», — говорится в сообщении.

Стартовый свисток матча прозвучит в 20.30 по московскому времени.

Сезон-2021 был первым для Мазепина в «Формуле-1». Он занял последнее место в индивидуальном зачете, не набрав ни одного очка. Сезон 2021 стал последним для Мазепина в «Формуле-1». 5 Марта 2023 года в команде «Хаас» объявили о расторжении контракта с Мазепиным. В 2023 году он провел одну гонку в Азиатской серии Ле-Ман.

Ранее Мазепин из-за санкций подал в суд на правительство Канады.