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Юрист оценила вероятность доказать невиновность обвиненному в шпионаже российскому хоккеисту

Юрист Ярмуш считает, что хоккеисту Сергееву будет почти невозможно доказать невиновность в Польше

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Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш заявила, что хоккеисту Максиму Сергееву, которого польские власти обвиняют в шпионаже, будет практически невозможно доказать свою невиновность, передает RT.

«Доказать свою невиновность в этой стране, в этих судах спортсмену будет практически невозможно. Российская Федерация сейчас может лишь найти хорошего адвоката. Но мы понимаем, что это дело будет закрытым», — сказала Ярмуш.

О том, что российский хоккеист стал уже 14-м арестованным участником шпионской сети, рассказал министр юстиции Польши Збигнев Зебро. Агентство национальной безопасности обвинило 20-летнего Сергеева в том числе в изучении объектов критической инфраструктуры в нескольких воеводствах. В результате спортсмену грозит тюремное заключение сроком до десяти лет.

Ранее Россия заявила Польше официальный протест из-за ареста хоккеиста Сергеева.

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