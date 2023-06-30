Свищев считает, что спецслужбы Польши арестовали российского хоккеиста не от большого ума

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что власти Польши перешли все границы, арестовав молодого российского хоккеиста. Максим Сергеев был обвинен Агентством национальной безопасности в шпионаже и может получить десятилетний срок заключения.

«К сожалению, польские власти в своем стремлении преследовать все, связанное с Россией, переходят все границы. Нужно еще додуматься, увидеть в спортсмене шпиона и арестовать его. Это не от большого ума. Руководители польских спецслужб хотят создать впечатление, что россиянам нужно узнавать какие-то тайны в их стране. Все их тайны мы давно знаем, — приводит слова политика Vprognoze.ru.

— Сейчас однозначно нужно освобождать нашего спортсмена. Я уверен, что по линии Министерства спорта и МИД будет оказана всесторонняя поддержка требований отпустить нашего спортсмена с его последующим возвращением на родину. Никакого отношения к шпионажу он не имеет», – сказал Свищев в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru.

Сергеев выступает в Польской хоккейной лиге за команду «Заглембе» с 2021 года. АНБ Польши обвиняет его в участии в шпионской сети и исследовании объектов критической инфраструктуры нескольких воеводств.

Ранее сообщалось, что экс-тренер обвиненного в шпионаже хоккеиста был шокирован его арестом в Польше.