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В Госдуме объяснили задержание российского хоккеиста в Польше

Депутат Журова заявила, что на Западе всячески пытаются демонизировать образ российского спортсмена

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РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова объяснила задержание российского хоккеиста в Польше по подозрению в шпионаже. Ее слова передает Sport24.

«Ну какой шпионаж в Польше от парня в 20 лет? Это даже не смешно. Очень странные обвинения, которые были сделаны ради профилактических мер.

Это еще один сигнал от Запада, что приезжать россиянам нельзя. Иначе обвинят в шпионаже, подкинут наркотики или что-то подобное.

Раcцениваю это как очередной cигнал от недружеcтвенных cтран. Они вcячеcки пытаютcя демонизировать образ роccийcкого cпортcмена, чтобы наc еще очень долго не пуcкали на Олимпийcкие игры», — сказала Журова.

О задержании хоккеиста стало известно 30 июня. Об этом в Twitter написал генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро. Позже Telegram-канал Mash сообщил, что спортсмена зовут Максим Сергеев. Он представляет клуб «Заглембе», выступающий в Польской хоккейной лиге. В России он выступал за «Балашиху» и «Спартак».

Ранее сообщалось, что экс-тренер обвиненного в шпионаже хоккеиста был шокирован его арестом в Польше.

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