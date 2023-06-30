Три футболиста «Локомотива» покинули клуб

Гвинейский форвард Франсуа Камано, а также российские защитники Игорь Смольников и Дмитрий Живоглядов покидают московский «Локомотив» в связи с истечением срока контрактов. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Футбольный клуб «Локомотив» благодарит футболистов за время, проведенное в составе команды, за вклад в победы команды и желает удачи на футбольном пути», — говорится в заявлении.

27-летний Камано выступал за «Локомотив» с 2020 года. За это время он провел 91 матч, в которых забил 18 мячей и сделал шесть результативных передач. 29-летний Живоглядов играл за красно-зеленых с 2019 года. В его активе 94 матча и 10 голевых передач. 34-летний Смольников защищал цвета «Локо» с февраля, успев провести за это время девять встреч.

В минувшем сезоне подопечные Михаила Галактионова заняли восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее итальянский клуб пожаловался на слишком высокую зарплату российского футболиста.