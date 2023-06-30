Юрист сравнил арест российского хоккеиста за шпионаж в Польше с делом баскетболистки Грайнер

Юрист Игорь Бушманов сравнил ситуацию с обвиненным в шпионаже в Польше российским хоккеистом и делом американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Его слова приводит Sport24.

«Пока точных обвинений никто открыто не говорил. Более того, международными конвенциями предусмотрен доступ дипломатов к задержанному россиянину. В Польше не имеют права не пускать российских представителей к задержанному.

Они имеют право не пуcкать роccийcких юриcтов, поэтому роccийcкое генеральное конcульcтво обратитcя к меcтным, польcким юриcтам за помощью. Думаю, cвой юриcт найдетcя, но будет тяжело быcтро понять маcштаб проиcходящего. На это разбирательcтво уйдет много времени. Cлишком мало информации и cлишком тяжкие обвинения.

Если его признают виновным, то отбывать наказание он будет в Польше. Но можно найти параллели с делом американской баскетболистки Грайнер. С нашим хоккеистом могут сделать что-то подобное, если его признают виновным. Это может быть обмен или что-то подобное.

Но пока он не является дипломатом, политиком или каким-то официальным лицом, поэтому судить будут как обычного приезжего гражданина России», — сказал Бушманов.

О задержании хоккеиста стало известно 30 июня. Об этом в Twitter написал генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро. Позже Telegram-канал Mash сообщил, что спортсмена зовут Максим Сергеев. Он представляет клуб «Заглембе», выступающий в Польской хоккейной лиге. В России он выступал за «Балашиху» и «Спартак».

5 марта 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана при прохождении таможенного контроля. Было возбуждено уголовное дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков.

Химкинский суд Подмосковья 4 августа признал Грайнер виновной в контрабанде и хранении наркотиков и приговорил ее к девяти годам заключения в колонии и штрафу в размере 1 млн руб.

Последние месяцы баскетболистка УГМК провела в одной из колоний Мордовии. В декабре она была обменяна американскими властями на российского бизнесмена Виктора Бута.

Ранее сообщалось, что экс-тренер обвиненного в шпионаже хоккеиста был шокирован его арестом в Польше.