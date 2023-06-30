Тренера «ПСЖ» и его сына взяли под стражу

Главный тренер «Пари Сен‑Жермен» Кристоф Галтье и его сын Джон Валович‑Галтье задержаны сотрудниками полиции в Ницце в рамках расследования обвинений в дискриминации. Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на прокурора.

Французский специалист был вызван следователями, ведущими дело по обвинениям в расизме.

Гальте до «ПСЖ» возглавлял «Ниццу». В апреле появилось электронное письмо бывшего спортивного директора «Ниццы» Жюльена Фурнье, в котором сообщается о высказываниях тренера в адрес мусульман и чернокожих игроков.

В отношении Галтье начали расследование по фактам возможной «дискриминации на работе, связанной с предполагаемой принадлежностью к расе или религии». Сам специалист ранее отверг все обвинения.

По информации СМИ, Галтье в ближайшее время покинет пост главного тренера «ПСЖ», его место займет испанец Луис Энрике.

Ранее издание Foot Mercato назвало клуб, который может возглавить Галтье после ухода из «ПСЖ».