Чешский тренер объяснил, почему российских специалистов не приглашают в Европу

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик объяснил, почему российских специалистов не приглашают в европейские клубы. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Тут та же история, как с игроками. Все связано. Например, вопрос языка. Второй момент: приглашают тренеров, которые показывают хороший футбол. Кто последние годы из российских команд хорошо играл и добивался результата в Европе? Не помню. Если вы мне подскажете, будет хорошо», — сказал чех.

О назначении Ярошика в «Оренбург» стало известно 22 июня. Он сменил соотечественника Марцела Личку, который возглавил московское «Динамо».

45-летний Ярошик играл в России за ЦСКА и самарские «Крылья Советов», выступал также за чешские «Спарту» и «Слован», английские «Челси» и «Бирмингем», шотландский «Селтик», испанские «Реал Сарагосу» и «Алавес».

Ярошик является четырехкратным чемпионом Чехии, России (2003), Англии (2005) и Шотландии (2007).

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