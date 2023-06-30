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Главный тренер «Пари НН» Юран рассказал об условиях своего контракта с клубом

Главный тренер «Пари НН» Юран сообщил о продлении контракта на два года

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Alexander Chernykh/Global Look Press

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран заявил, что его контракт с клубом был автоматически продлен на два года после того, как команда сохранила прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает «Спорт-Экспресс».

«Изначально в моем соглашении был пункт, согласно которому в случае решения задачи невылета команды из РПЛ контракт автоматически продлевается на два года», — сказал Юран.

«Пари Нижний Новгород», который Юран возглавил в концовке чемпионата, по итогам сезона-2022/23 остался в высшем дивизионе благодаря победе над московской «Родиной» в переходных играх.

10 июня нижегородская команда потерпела поражение во втором стыковом матче за право сыграть в следующем сезоне РПЛ против «Родины» со счетом 0:2, но осталась в Российской премьер-лиге благодаря разгромной победе в первой встрече (3:0).

Напомним, что минувший сезон РПЛ Юран начал в качестве главного тренера подмосковных «Химок», но был отправлен в отставку в августе 2022 года.

Ранее в «Пари Нижний Новгород» высказались о кредите доверия к главному тренеру Сергею Юрану.

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