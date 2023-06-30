Стало известно, где может продолжить карьеру Сулейманов после возвращения в «Краснодар»

Полузащитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» Магомед-Шапи Сулейманов может продолжить карьеру в команде из Азербайджана «Сабах», который возглавляет его бывший тренер Мурад Мусаев, сообщает Legalbet.

Клуб может арендовать Сулейманова с последующим правом выкупа в зимнее трансферное окно. При этом «Сабах» готов платить игроку столько же, сколько он получал в израильском «Хапоэль Беэр-Шева» — $250-300 тыс. год.

В концовке сезона Сулейманов получил дисквалификацию на десять матчей за участие в драке после матча чемпионата Израиля с «Маккаби» из Хайфы. Российский футболист дал пощечину полузащитнику соперников Долеву Хазизу.

В израильской прессе сообщалось, что после произошедшей драки «Хапоэль» принял решение не выкупать трансфер Сулейманова у «Краснодара».

Сам футболист заявил, что вряд ли останется в «Краснодаре» после возвращения в Россию.

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