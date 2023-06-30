Бывший игрок ЦСКА сравнил легионера армейцев с овощем

Бывший игрок московского ЦСКА и «Барселоны» Игорь Корнеев сравнил с овощем колумбийского полузащитника армейцев Хорхе Карраскаля за ту игру, которую легионер показывал в сезоне-2022/23, сообщает «Матч ТВ».

«Того Карраскаля, который есть сейчас, можно сравнить с овощем, который вроде и растет, и его поливают, но не видно того Карраскаля, на которого люди приходят смотреть.

Такой Карраскаль не нужен ЦСКА и Федотову. Задача клуба и тренерского штаба — вернуть парня в строй», — сказал Корнеев.

В прошедшем сезоне футболист принял участие в 34 матчах, забив шесть мячей и отдав шесть результативных передач.

По ходу сезона у полузащитника возникало недопонимание с главным тренером команды, однако позднее столичный клуб объявил, что все недомолвки между специалистом и легионером остались в прошлом.

Карраскаль подписал полноценное соглашение с ЦСКА перед стартом сезона-2022/23, до этого он выступал за красно-синих на правах аренды.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что греческий клуб сделал официальное предложение футболисту московского ЦСКА.