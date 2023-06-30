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Фигуристка Щербакова рассказала, почему не пересматривает победный чемпионат мира — 2021

Щербакова призналась, что не пересматривает победный ЧМ-2021 из-за допущенных ошибок

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РИА Новости

Олимпийская чемпионка Пекина в одиночном катании Анна Щербакова рассказала, что не любит пересматривать свое выступление на победном чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме из-за ошибок, допущенных во время проката, сообщает Sport24.

«Хочется больше вспомнить позитивные эмоции, а мои ошибки не доставляют таких эмоций, поэтому не люблю на них смотреть.

А когда произвольная началась с падения, то энтузиазма после просмотра нет. Но я все равно горжусь этим прокатом», — сказала Щербакова.

На ЧМ-2021 российские фигуристки заняли весь пьедестал почета. Щербакова стала первой, Елизавета Туктамышева завоевала серебряную медаль, а Александра Трусова — бронзовую.

В сезоне-2021/22 Щербакова не смогла защитить свой титул из-за того, что весной 2022 года российские фигуристы были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) из-за специальной военной операции России на территории Украины.

Бывшая фигуристка, а ныне тренер Катарина Гербольдт ранее высказалась о мотивации Анны Щербаковой для возвращения к соревновательной деятельности.

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